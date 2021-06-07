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Giriş Tarihi: 7.6.2021 19:08 Son Güncelleme: 7.6.2021 19:11

Play-off final serisinde 3. maç! , 'i konuk ediyor...

Play-off final serisinde 3. maç! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor...

ING play-off final serisi 3. maçında , bu akşam saat 19.30'da 'i konuk edecek. Mücadeleyi, Anadolu Efes'in kazanması halinde Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise final serisinde 4. maç oynanacak.

ING play-off final serisinde ve 3. maç için sahne alıyor. 'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon 'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Play-off final serisinde 3. maç! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor...
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