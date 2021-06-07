Play-off final serisinde 3. maç! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor...

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko 3. maç için sahne alıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.