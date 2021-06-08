Basketbolun efendisi

Barcelona’yı devirerek THY EuroLeague Kupası’nı kaldıran lacivert-beyazlılar, ING Basketbol Süper Ligi finalinde de Fenerbahçe Beko’yu 3 maç sonunda nakavt etti. Ataman’ın ekibi 15. lig şampiyonluğunu kazandı
EuroLeague şampiyonu apoletli Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde de mutlu sona ulaştı. Lacivertbeyazlılar,Fenerbahçe Beko ileeşleştiği final serisini 3-0 kazanarakşampiyonluk ipini göğüsledi. Sahasındaki ilk iki maçı 111-71 ve 95-73 kazanan Efes, dün de parkeden 93-66 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 25-21 üstün tamamlasa da özellikle Beaubois'nın etkili oyunuyla geri dönen Ergin Ataman'ın ekibi,sonraki periyotları 23-7, 28-15 ve21-19 kazandı. Efes'ten Beaubois 30 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla takımını sırtladı. Kanarya'da ise DeColo 19 sayıyla en skorer isimoldu. Bu sonuçla Efes, 15. ligşampiyonluğuna uzandı.
"TÜRKİYE'NİN GURURU OLDUK"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çifte kupanın ardından çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli koç, "Ligde de sadece 1 maç kaybettik. Fenerbahçe gibi bir takımı 3-0'la geçtik. Müthiş bir sezon geçirdik. Oyuncularım Türkiye'nin gururuoldu. Sezonu iki kupayla bitirdik.İnşallah önümüzdeki sezon aynıtakım ve aynı hedeflerle devamedeceğiz" ifadelerini kullandı.
KANARYA'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Fenerbahçe Beko'da EuroLeague'in ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde de kupa kaldıramamanın mutsuzluğu vardı. Basketbolcular seremoni öncesi büyük üzüntü yaşarken, Başkan Ali Koç'un da moralinin bozukluğu dikkat çekti.
MVP ÖDÜLÜ BEAUBOİS'NIN
Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, play-off final serisinin 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ödülüne layık görüldü. Beaubois, 3 mücadelede de 22.3 sayı ortalaması yakalayarak, lacivert-beyazlılarınşampiyonluğaulaşmasındaönemli rol oynadı.
5
Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. şampiyonluğunu elde etti. Tecrübeli koçun 2008-09'da Efes ile başlayan serisi şöyle sürdü: 2011-12 Beşiktaş, 2012-13 G.Saray, 2018-19 Anadolu Efes, 2020-21 Anadolu Efes.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardankoçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizinAvrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasındaemeği geçen herkese teşekkür ediyorum."