NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği New York Knicks'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.