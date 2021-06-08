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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:29

'de sezonun en iyi başantrenörü seçildi

AA
NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

'de 2020-2021 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü 'i çalıştıran kazandı.

'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen , iki farklı takımdaki ilk sezonunda bunu başaran ilk başantrenör unvanını da elde etti.

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği 'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.

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NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi
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