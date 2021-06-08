Şampiyon Anadolu Efes Anıtkabir'de! "Şehitlerimize minnettarız..."

THY Avrupa Ligi kupasını Anıtkabir'e getirmekten onur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Buraya tam kadro geldik. İçlerinde 8-9 tane yabancı oyuncumuz var. Çoğu ilk kez Anıtkabir'e geldi ve çok etkilendi. Sadece A takım değil, bütün kulüp buraya geldik. Gururluyuz." diye konuştu.

Anlamlı ve büyük bir kupayı Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Ataman, "Atatürk'e, silah arkadaşlarına, geçmişten bugüne bizler için savaşan, bayrağımızı korumaya çalışan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize, tüm askerimize ,tüm polisimize minnettarız. Bunları anı defterine de yazdım. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk'ün bize bıraktığı çok büyük bir miras. Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıda Türkye'yi gururlandırdığımız için de çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.