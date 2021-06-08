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Giriş Tarihi: 8.6.2021 18:36 Son Güncelleme: 8.6.2021 18:37

, 'u devirdi!

DHA
Samsunspor, Semt77 Yalovaspor'u devirdi!

Türkiye Basketbol 1'inci Lig'de play-off final serisinin ilk maçında , sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 79-75 galip ayrılarak 1-0 öne geçti.

Türkiye Basketbol 1'inci Lig'de play-off final karşılaşmasında sahasında, ile karşılaştı. Samsunspor, mücadeleyi 79-75'lik skorla kazandı.

Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada art arda top kayıpları yaşayan Samsunspor 1'nci çeyreği 18-25 geride tamamladı. 2'nci çeyrekte daha etkili oynayan Samsunspor devreye 46-44 önde girdi.

3'üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlılar, maçın son bölümüne ise üç sayı farkla 62-59 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyununu sürdüren Samsunspor, karşılaşmayı 79-75 galip tamamladı.



İKİNCİ MAÇ 10 HAZİRAN'DA
Serinin ikinci maçı da 10 Haziran Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Erhan Gürsel
SAMSUNSPOR: Kahlıl Quınton Dukes 25, Ahmet Fatih Cantitiz 17, Tımothy Luız Soares 12, Berkay Çıvgın 10, Mert Ali Sert 6, Can Özcan 5
SEMT77 YALOVASPOR: Lamont Da Sean Jones 27, Hüseyin Akın Kandemir 15, Tunahan Dikmen 11, Şahin Ekmen 8, Yancy Derınger Gates 5, Emircan Soy 4, Melih Kapucu 3, Yunus Akçay 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-25
İLK YARI: 46-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59

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Samsunspor, Semt77 Yalovaspor'u devirdi!
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