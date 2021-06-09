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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Kupa ‘Ata’nın huzurunda

Kupa ‘Ata’nın huzurunda

, Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı ’e götürdü...

Basketbol sezonunu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan , çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Yöneticiler, başantrenör , yardımcıları ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bulunabilmek için 'i ziyaret etti. Bu seyahate Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını da götüren lacivert-beyazlılar, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve bu ziyareti kupa ile birlikte yapabildikleri için gurur duyduklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEKLER
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceklerini açıkladı. Ataman, "Cumhurbaşkanımız bizi kabul edeceğini belirtti. Bundan büyük onur duyuyoruz" dedi.

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Kupa ‘Ata’nın huzurunda
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