Kupa ‘Ata’nın huzurunda

Anadolu Efes, Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e götürdü...
Basketbol sezonunu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Yöneticiler, başantrenör Ergin Ataman, yardımcıları ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bulunabilmek için Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu seyahate Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını da götüren lacivert-beyazlılar, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve bu ziyareti kupa ile birlikte yapabildikleri için gurur duyduklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IZİYARET EDECEKLER
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceklerini açıkladı. Ataman, "Cumhurbaşkanımız bizi kabul edeceğini belirtti. Bundan büyük onur duyuyoruz" dedi.