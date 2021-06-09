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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:01 Son Güncelleme: 9.6.2021 10:56

NBA'de 76ers, karşısında seriyi eşitledi

AA
NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi

NBA 2. tur play-off'larında heyecan devam ediyor. 'u 118-102 yenen , Doğu Konferansı yarı final serisini 1-1'e getirdi. 'in 40 sayı, 13 ribauntluk performansıyla öne çıktığı karşılaşmada 'u mağlup ederek seriye denge getirdi. All-star pivot Embiid, 2003'te bunu başaran Allen Iverson'dan beri bir play-off maçında 40 sayı kaydeden ilk 76ers oyuncusu oldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider bitiren 76ers, 'in 40 sayı, 13 ribauntluk performansıyla öne çıktığı karşılaşmada 'u mağlup ederek seriye denge getirdi.

All-star pivot Embiid, 2003'te bunu başaran Allen Iverson'dan beri bir play-off maçında 40 sayı kaydeden ilk 76ers oyuncusu oldu.

Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaunt, Seth Curry de 21 sayılık katkıda bulundu.

Serinin ilk müsabakasını kazanarak saha avantajını ele geçiren Hawks'ta Trae Young 21 sayı, 11 asist, Danilo Gallinari 21 sayı, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 20 sayı üretti.

JAZZ, CLİPPERS'I İLK MAÇTA YENDİ

Batı Konferansı'ndaki yarı final eşleşmesinde, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , evinde oynadığı mücadelesini 112-109 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 45 sayı ve 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Bojan Bogdanovic ve Jordan Clarkson ise 18'er sayı kaydetti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 23 sayı, 7 ribaunt, Paul George 20 sayı, 10 ribaunt ve Luke Kennard 18 sayıyla oynadı.

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NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi
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