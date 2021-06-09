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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:36

NBA'de sezonun MVP'si Nikola Jokic!

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NBA'de sezonun MVP'si Nikola Jokic!

NBA'de Denver forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 'nda 41. sırada seçilen Sırp basketbolcu, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu oldu

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sırp pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu (), (), Giannis Antetokounmpo () ve Chris Paul'ü (Phoenix Suns) geçerek ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 3 kez all-star maçında oynama onurunu yaşayan Jokic, normal sezonun MVP'si ödülünü ilk kez aldı. 'nda tarafından 41. sırada seçilen Jokic, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu oldu. Sırp basketbolcu ayrıca 1969-1970 sezonu MVP'si Willis Reed'den sonra draftın 2. turunda seçilip ödülü alan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Jokic, Hakeem Olajuwon (Nijerya), Tim Duncan (Virjin Adaları), Steve Nash (Güney Afrika), Dirk Nowitzki (Almanya) ve Giannis Antetokounmpo'dan (Yunanistan) sonra ABD dışında doğup ödülü kazanan 6. basketbolcu oldu.

Nuggets'ın 47 galibiyet, 25 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 3. sıradan play-off'lara gitmesinde önemli katkısı bulunan Jokic, normal sezondaki 72 karşılaşmada da sahaya çıktı. Maç başına ürettiği 26,4 sayı ve 8,4 asistle kariyer rekorlarını kıran Jokic ayrıca 10,9 ribaunt ortalaması yakaladı.

Sırp pivot, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'tan sonra sezonu 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asistin üstünde ortalamayla tamamlayan 3. oyuncu olmayı da başardı.

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NBA'de sezonun MVP'si Nikola Jokic!
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