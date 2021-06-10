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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:58

Anadolu Efesli , fahri hemşehrilik için Malatya'da

DHA
Anadolu Efesli Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik için Malatya'da

Basketbol Takımı'nda Malatya'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu , fahri hemşehrilik beratı töreni için kente geldi.

ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu 'te 44 numaralı formayla ter döken , Malatyalılar tarafından hemşehrileri olarak benimsenmişti. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Malatya'ya davet edilen 35 yaşındaki oyuncuya dün Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında fahri hemşehrilik verilmesine yönelik gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, fahri hemşehrilik beratı töreni için öğle saatlerinde İstanbul'dan uçakla Malatya'ya geldi. Simon, kent girişindeki tabela önünde fotoğraf çektirdi.

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Anadolu Efesli Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik için Malatya'da
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