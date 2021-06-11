Zeljko Obradovic'ten dönüş sinyali! 20 gün içinde...

61 yaşındaki Zeljko Obradovic, parkelere geri dönüş sinyali verdi. Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran deneyimli başantrenörün hangi takıma gideceği şimdiden merak ediliyor.
HAZİRAN SONUNDA YENİ TAKIMI BELLİ OLACAK
Sırp televizyonunda konuşan Obradovic, bu ay sonunda geleceği hakkında önemli bir karar vereceğini Obradovic, "Önceliğim elbette ailem. Ailem ve değer verdiğim insanlarla görüşüp kararımı vereceğim." dedi.
"Bugüne kadar hiç konuşmadım. Benim anlaşmalarımı yapan bir temsilcim var. Benimle ilgilenen kulüpler hakkında bilgiler veriyor. Ben de nasıl bir karar vereceğimi düşünüyorum. 20 gün içerisinde hepimiz ne olacağını göreceğiz."
FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÜZEN GELİŞME
Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Obradovic, onunla ilgilenen bir çok kulübün olduğunu ifade etti. Fakat gelen bilgilere göre Obradovic'in listesinde Fenerbahçe Beko bulunmuyor.
REAL MADRİD VE BARCELONA İDDİASI GÜNDEMDE
Obradovic için Real Madrid ve Barcelona iddiaları var. Dış basında yer alan haberlere göre Real Madrid ve Barcelona takımlarının başına Obradovic'i getirmek istiyor.