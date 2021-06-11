Zeljko Obradovic'ten dönüş sinyali! 20 gün içinde...

FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÜZEN GELİŞME

Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Obradovic, onunla ilgilenen bir çok kulübün olduğunu ifade etti. Fakat gelen bilgilere göre Obradovic'in listesinde Fenerbahçe Beko bulunmuyor.

REAL MADRİD VE BARCELONA İDDİASI GÜNDEMDE

Obradovic için Real Madrid ve Barcelona iddiaları var. Dış basında yer alan haberlere göre Real Madrid ve Barcelona takımlarının başına Obradovic'i getirmek istiyor.