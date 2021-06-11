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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:32 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:58

'ten dönüş sinyali! 20 gün içinde...

Zeljko Obradovic'ten dönüş sinyali! 20 gün içinde...

Sayısız başarılarla adını basketbol tarihine yazdıran ve son olarak 'yu çalıştıran Sırp başantrenör , ülke basınında önemli açıklamalarda bulundu. Geri dönüş sinyali veren Obradovic'in açıklamaları sonrası hangi takıma gideceği merak edildi. Obradovic, yeni takımının ay sonunda netleşeceğini ifade etti. İşte Obradovic'in açıklamaları...

61 yaşındaki , parkelere geri dönüş sinyali verdi. Son olarak 'yu çalıştıran deneyimli başantrenörün hangi takıma gideceği şimdiden merak ediliyor.

HAZİRAN SONUNDA YENİ TAKIMI BELLİ OLACAK

Sırp televizyonunda konuşan Obradovic, bu ay sonunda geleceği hakkında önemli bir karar vereceğini Obradovic, "Önceliğim elbette ailem. Ailem ve değer verdiğim insanlarla görüşüp kararımı vereceğim." dedi.

"Bugüne kadar hiç konuşmadım. Benim anlaşmalarımı yapan bir temsilcim var. Benimle ilgilenen kulüpler hakkında bilgiler veriyor. Ben de nasıl bir karar vereceğimi düşünüyorum. 20 gün içerisinde hepimiz ne olacağını göreceğiz."

FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÜZEN GELİŞME

Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Obradovic, onunla ilgilenen bir çok kulübün olduğunu ifade etti. Fakat gelen bilgilere göre Obradovic'in listesinde Fenerbahçe Beko bulunmuyor.

REAL MADRİD VE BARCELONA İDDİASI GÜNDEMDE

Obradovic için ve Barcelona iddiaları var. Dış basında yer alan haberlere göre Real Madrid ve Barcelona takımlarının başına Obradovic'i getirmek istiyor.

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Zeljko Obradovic'ten dönüş sinyali! 20 gün içinde...
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