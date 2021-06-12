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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:26

Furkan Korkmazlı , 'ı 127-111 ile geçip seride 2-1 öne geçti

AA
Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'ı 127-111 ile geçip seride 2-1 öne geçti

 play-off'larında 'ı 127-111 mağlup eden , Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Milli basketbolcumuz 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. ise deplasmanda 'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti.

play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Sixers, play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti.

Sixers'ta 27 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, 18 sayı ve 7 asist, 27 dakikada sahada kalan milli basketbolcu ise 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Hawks'ta 28 sayı ve 8 asist, John Collins 23 sayı ve 7 ribaunt, 19, Danilo Gallinari 17 sayı, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

SUNS SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ
, deplasmanda 'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı. Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Chris Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jae Crowder 14, Mikal Bridges 11 sayı, Deandre Ayton 10 sayı ve 15 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10'u hücum olmak üzere 20 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak NBA play-off'larında bu performansa en fazla ulaşan 10. oyuncu konumuna geldi. Monte Morris 21 sayı ve 5 asist, Michael Porter 15 sayı ve 5 ribaunt, Will Barton ise 14 sayı ve 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

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Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'ı 127-111 ile geçip seride 2-1 öne geçti
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