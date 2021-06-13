Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonu ağırladı

Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırmasının hemen ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyon olan Anadolu Efes, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurundaydı. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili OsmanAşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarından dolayı Anadolu Efesli yönetici, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.
DAHA ÖNCE DE YANLARINDAYDI Tuncay Özilhan, Cumhurbaşkanı'na üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı formayı hediye etti. Erdoğan'a başbakanlığı döneminde 2002-2003 sezonu şampiyonluk kupasını Anadolu Efes'e verdiği fotoğraf da takdim edildi. Avrupa Ligi'nin MVP'si Vasilije Micic ise tüm oyuncuların imzası olan 22 numaralı formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.