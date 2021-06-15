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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Sinan Erdem Türk Basketbolundan koparılmak isteniyor

Sinan Erdem Türk Basketbolundan koparılmak isteniyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Erdem Salonu’nun kullanım hakkını uzatmak için ile anlaşmaya yanaşmıyor

Türk sporunun gelişmesi için devletin bütün imkânları seferber edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, basketbolun kalbinin attığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanım hakkını Türkiye Basketbol Federasyonu'nun elinden almaya çalışıyor. tarafından İBB'ye tahsis edilen salon, 29 Mayıs 2017'den itibaren de 4 yıllığına TBF'nin kullanımına bırakılmıştı. O tarihten itibaren kadın ve erkek A Milli Takımları'nın yanı sıra Anadolu Efes ve Galatasaray da maçlarını burada oynuyordu. Abdi İpekçi'nin yeni proje kapsamında yıkılmasından sonra TBF yönetimi de Sinan Erdem'i kullanırken, salonun ciddi bir miktar tutan bütün masraflarını da karşılıyordu. Ve 4 yılın 29 Mayıs'ta dolmasından sonra , TBF'nin sözleşmeyi uzatma isteğine kulak tıkayarak zabıta memurlarını gönderip Sinan Erdem Spor Salonu'nun boşaltılmasını istedi. Bu talep TBF'de büyük şoka sebep oldu. TBF dün yayınladığı bildiri ile milli takımların bu süreçte hazırlıklarının aksadığını açıkladı ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi. A Milli Erkek Basketbol Takımımız 17 ve 19 Haziran'da olimpiyat elemeleri kapsamında Sinan Erdem'de iki hazırlık maçı yapacak.

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Sinan Erdem Türk Basketbolundan koparılmak isteniyor
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