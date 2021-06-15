Sinan Erdem Türk Basketbolundan koparılmak isteniyor
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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Erdem Salonu’nun kullanım hakkını uzatmak için Türkiye Basketbol Federasyonu ile anlaşmaya yanaşmıyor
Türk sporunun gelişmesi için devletin bütün imkânları seferber edilirken, İstanbul BüyükşehirBelediyesi'nin CHP'liBaşkanı Ekremİmamoğlu, basketbolunkalbinin attığıSinan Erdem SporSalonu'nun kullanımhakkını Türkiye BasketbolFederasyonu'nun elindenalmaya çalışıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İBB'ye tahsis edilen salon, 29 Mayıs 2017'den itibaren de 4 yıllığına TBF'ninkullanımına bırakılmıştı. O tarihten itibaren kadın ve erkek A Milli Takımları'nın yanı sıra Anadolu Efes ve Galatasaray da maçlarını burada oynuyordu. Abdi İpekçi'nin yeni proje kapsamında yıkılmasından sonra TBF yönetimi de Sinan Erdem'i kullanırken, salonun ciddi bir miktar tutan bütün masraflarını da karşılıyordu. Ve 4 yılın 29 Mayıs'ta dolmasından sonra Ekrem İmamoğlu, TBF'nin sözleşmeyiuzatma isteğine kulak tıkayarakzabıta memurlarını gönderipSinan Erdem Spor Salonu'nunboşaltılmasını istedi. Bu talep TBF'de büyük şoka sebep oldu. TBF dün yayınladığı bildiri ile milli takımların bu süreçte hazırlıklarının aksadığını açıkladı ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi. A Milli Erkek BasketbolTakımımız 17 ve 19 Haziran'daolimpiyat elemelerikapsamında Sinan Erdem'deiki hazırlık maçı yapacak.