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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:10 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:25

Son dakika: ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı

Son dakika... 'da ayrılık! Sarı-lacivertliler, Litvanyalı basketbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

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Son dakika: Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı
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