Son dakika: Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."