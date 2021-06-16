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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:15

'de 'in 49 sayı attığı maçta , 'ı 114-108 yendi

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NBA'de Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçta Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yendi

 play-off'larında , 'ı 114-108 yenerek konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti. Nets'te , 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. Bucks'ta 34 sayı, 12 ribauntu mağlubiyeti engelleyemedi.

play-off'larına bir maçla devam edildi. Nets, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Play-off'larda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te , karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan 'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan ise takıma döndü.

KEVIN DURANT ŞOV YAPTI

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. 27, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.



GIANNIS'IN 34 SAYISI YETMEDİ
Bucks'ta 34 sayı, 12 ribaunt, 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı. Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde - (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

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NBA'de Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçta Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yendi
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