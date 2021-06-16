NBA'de Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçta Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yendi

KEVIN DURANT ŞOV YAPTI

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. Jeff Green 27, Blake Griffin 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.