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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:41 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:41

'de yılın en iyi 5'i açıklandı!

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NBA'de yılın en iyi 5'i açıklandı!

'de yılın en iyi 5'i belli oldu. Dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlenen ilk 5'te , , , ve yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () sezonun en iyi 5'leri açıklandı. NBA'den yapılan açıklamaya göre 2020-21 sezonunun en iyi 5'leri, dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

'ın yıldızı , ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Denver Nuggets'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) 498, 'tan 496, 'ten 402 ve 'tan 323 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Öte yandan sezonun en iyi ikinci 5'ine seçilen 'ın yıldızı , toplamda 17. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, üç defa en iyi ikinci 5, bir kez de en iyi üçüncü 5'te yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu oyunculardan oluştu:

En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

En iyi ikinci 5: (), LeBron James (Los Angeles Lakers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Julius Randle (New York Knicks)

En iyi üçüncü 5: Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers), Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

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NBA'de yılın en iyi 5'i açıklandı!
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