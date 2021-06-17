NBA'de Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Hawks, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 109-106 yendi. Hawks'ta Trae Young 39 sayı, 7 asist, John Collins 19 sayı, 11 ribaunt, Danilo Gallinari 16 sayı, 8 ribauntla oynadı.
76ers'ta Joel Embiid'in 37 sayı, 13 ribaunt, Seth Curry'nin 36 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 28 dakika 40 saniye süre aldığı maçı 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
CLIPPERS, PAUL GEORGE İLE KAZANDI
Los Angeles Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Vivint Arena'da konuk olduğu Utah Jazz'ı 119-111 mağlup etti. Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede Paul George, Clippers adına ön plana çıkan isim oldu. George'un 37 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynadığı karşılaşmada Marcus Morris 25, Reggie Jackson 22 sayı kaydetti. Jazz'da Bojan Bogdanovic 32, Donovan Mitchell 21, Rudy Gobert 17 sayı buldu.
YILIN ÇAYLAĞI LAMELO BALL
NBA'de Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.
Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.
VAN GUNDY VE BROOKS DÖNEMLERİ SONA ERDİ
NBA'de New Orleans Pelicans ve Washington Wizards, başantrenörlerinin görevine son verdi. NBA'den yapılan açıklamaya göre Pelicans'ta Stan Van Gundy ve Wizards'ta Scott Brooks ile yollar ayrıldı.
Brooks, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Wizards'ı bu sezon üçüncü kez play-off'lara taşımıştı. Normal sezonda 34 galibiyet, 38 mağlubiyet yaşayan Wizards, play-off ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti. Van Gundy ise sezon başında Pelicans'ın başına geçmişti. Pelicans, sezonu 31 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'ların dışında kalmıştı. Daha önce Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Indiana Pacers ve Orlando Magic de başantrenörlerinin görevine son vermişti.