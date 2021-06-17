Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti
Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:22 Son Güncelleme: 17.6.2021 10:38

'de Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti

AA
NBA'de Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti

'de 'ı 109-106 yenen ve 'i 119-111 deviren , konferans yarı final serilerinde 3-2 üstünlük yakaladı. Hawks'ta 39 sayı, 7 asistle galibiyette başrol oynadı. Clippers'ta ise Kawhi Leonard'ın yokluğunda 37 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle maçı kazandıran isim oldu.

play-off'larına iki maçla devam edildi. Hawks, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Wells Fargo Center'da konuk olduğu 'ı 109-106 yendi. Hawks'ta 39 sayı, 7 asist, 19 sayı, 11 ribaunt, 16 sayı, 8 ribauntla oynadı.

76ers'ta 'in 37 sayı, 13 ribaunt, 'nin 36 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu ise ilk 5'te başlayıp 28 dakika 40 saniye süre aldığı maçı 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

CLIPPERS, PAUL GEORGE İLE KAZANDI
, Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Vivint Arena'da konuk olduğu 'ı 119-111 mağlup etti. Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede , Clippers adına ön plana çıkan isim oldu. George'un 37 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynadığı karşılaşmada Marcus Morris 25, Reggie Jackson 22 sayı kaydetti. Jazz'da Bojan Bogdanovic 32, Donovan Mitchell 21, Rudy Gobert 17 sayı buldu.

YILIN ÇAYLAĞI LAMELO BALL
NBA'de Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.

VAN GUNDY VE BROOKS DÖNEMLERİ SONA ERDİ
NBA'de New Orleans Pelicans ve Washington Wizards, başantrenörlerinin görevine son verdi. NBA'den yapılan açıklamaya göre Pelicans'ta Stan Van Gundy ve Wizards'ta Scott Brooks ile yollar ayrıldı.

Brooks, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Wizards'ı bu sezon üçüncü kez play-off'lara taşımıştı. Normal sezonda 34 galibiyet, 38 mağlubiyet yaşayan Wizards, play-off ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti. Van Gundy ise sezon başında Pelicans'ın başına geçmişti. Pelicans, sezonu 31 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'ların dışında kalmıştı. Daha önce Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Indiana Pacers ve Orlando Magic de başantrenörlerinin görevine son vermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Son dakika: Kahreden 180 dakika! EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı...
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA