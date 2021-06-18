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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 18.6.2021 10:53

'te şoku!

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Dallas Mavericks'te Rick Carlisle şoku!

'te peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer ile yolların ayrılmasından sonra 13 yıldır kulüpte başantrenörlük yapan da istifa etti.

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'in başantrenörü istifa etti.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

2011'de liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.

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Dallas Mavericks'te Rick Carlisle şoku!
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