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Giriş Tarihi: 18.6.2021 13:44 Son Güncelleme: 18.6.2021 14:05

Son dakika: 'e veda etmişti! 'dan sürpriz karar

Son dakika: Anadolu Efes'e veda etmişti! Adrien Moerman'dan sürpriz karar

Son dakika... Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'a veda eden , 'te kaldı. Anadolu Efes, Fransız forvetin sözleşmesini yeniledi.

Son dakika... Bu sezon hem Euroleague'i hem de Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak müthiş bir yıl geçiren 'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

temsilcisinde Barcelona'ya imza atan Sertaç Şanlı'dan sonra da takımdan ayrılmıştı. Instagram hesabından bir açıklama yaparak lacivert-beyazlı kulübe ve İstanbul'a veda eden Fransız forvet, beklenmedik bir karara imza attı.

BeIN Sports'un haberine göre Moerman takımda kaldı. Anadolu Efes, oyuncunun sözleşmesini yeniledi.

Moerman, İstanbul'a ve Anadolu Efes'e veda paylaşımı yapmıştı...

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Son dakika: Anadolu Efes'e veda etmişti! Adrien Moerman'dan sürpriz karar
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