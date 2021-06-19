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Giriş Tarihi: 19.6.2021 18:47 Son Güncelleme: 19.6.2021 18:51

Obradovic'in yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma...

Obradovic'in yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma...

'nun eski baş antrenörü , Sırbistan basınında yer alan habere göre, ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

ile şampiyonluğu yaşayan , 2020 yılında sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Fenerbahçe efsanesi olarak anılan 61 yaşındaki koç, Sırbistan basınında yer alan habere göre, ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Obradovic'in, Partizan takımında geniş bir bütçe ile çalışmayacağı da belirtildi.

Zeljko Obradovic, geçtiğimiz günlerde "NBA'e kesinlikle gitmem. NBA takımları Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar. Bu kırılması zor bir döngü" açıklamasıyla basketbolun merkeziyle ilgili haberleri yalanlayan Obradovic, Partizan söylentilerini doğrulamış ve "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbi,stan basketbolu için bu böyle" ifadelerini kullanmıştı.

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Obradovic'in yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma...
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