Yılın Antrenörü Ergin Ataman!

55 yaşındaki başantrenör, EuroLeague takımlarını çalıştıran 18 hocanın 12’sinin oyunu alarak bu ödüle layık görüldü. Ataman bu başarıya uzanan ilk Türk antrenör oldu
Basketbolda 2020-21 sezonunu hem THY EuroLeague hem de ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, EuroLeague'de 2020-21 sezonunun en iyi başantrenörü seçildi. EuroLeaguetakımlarında görevalan çalıştırıcılarınoylarıylabelirlenen sezonun en iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ataman layık görüldü. 18 oyun 12'sini alarak ödülü kazanan Ataman, aynı zamanda bu ödülü elde eden ilk Türk antrenör olmayı başardı. Ataman'ın ardından Bayern Münihli AndreaTrinchieri ikinci, AXArmani Exchange MilanlıEttore Messina üçüncüve Barcelonalı SarunasJasikevicius dördüncü sıradayer aldı. Tecrübeli koç, ödülünü 2021-2022 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ilk THY EuroLeague karşılaşması öncesinde alacak.