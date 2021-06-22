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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Yılın Antrenörü !

Yılın Antrenörü Ergin Ataman!

55 yaşındaki başantrenör, takımlarını çalıştıran 18 hocanın 12’sinin oyunu alarak bu ödüle layık görüldü. Ataman bu başarıya uzanan ilk Türk antrenör oldu

Basketbolda 2020-21 sezonunu hem THY hem de şampiyonu olarak tamamlayan 'in koçu , EuroLeague'de 2020-21 sezonunun en iyi başantrenörü seçildi. EuroLeague takımlarında görev alan çalıştırıcıların oylarıyla belirlenen sezonun en iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ataman layık görüldü. 18 oyun 12'sini alarak ödülü kazanan Ataman, aynı zamanda bu ödülü elde eden ilk Türk antrenör olmayı başardı. Ataman'ın ardından Bayern Münihli Andrea Trinchieri ikinci, AX Armani Exchange Milanlı Ettore Messina üçüncü ve Barcelonalı Sarunas Jasikevicius dördüncü sırada yer aldı. Tecrübeli koç, ödülünü 2021-2022 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ilk karşılaşması öncesinde alacak.

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Yılın Antrenörü Ergin Ataman!
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