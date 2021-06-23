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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:16

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu

'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 14 kişilik kadrosu belli oldu. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), (), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).

MAÇ PROGRAMI VE STATÜ

'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar, NTV'den canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu
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