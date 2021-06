A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Tokyo biletinde

MELİH MAHMUTOĞLU: OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Olimpiyat Oyunları'na vize alabilecek güçte olduklarını söyledi.

Türk halkının kendilerinden başarı beklediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Güzel ve enerjik bir takım olduk. Genç ve yeni oyuncularımız var. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Güzel bir ortam var. Rusya ile iki hazırlık maçı yaptık. Hem eksik hem de iyi olduğumuz yönleri gördük. İdmanlarla ve toplantılarla Uruguay maçına kadar hazırlanmaya devam edeceğiz. Önemli olan herkesin sağlıklı ve formda bir şekilde Uruguay maçına çıkması olacak. Burada her şey yolunda gidiyor. Ufak sakatlıkları olanlar var, onlar düzeliyor. Her zaman bu tarz turnuvalara galibiyetle başlamak takım için moral olur. Umarım biz de Uruguay maçını kazanır, adım adım maçlara bakar ve güzel bir şekilde turnuvayı geçiririz. Halkımız bizden her zaman başarılar bekliyor. Sahaya çıkıp savaşmamızı istiyor. Bu takım da bunu yapacak güçte. Buna inanıyoruz. Olimpiyat Oyunları'na kalacağımıza inanıyoruz. Kolay olmayacaktır. Ama başından sonuna kadar savaşacağız. Türk halkını mutlu edecek bir şekilde Kanada'dan geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.