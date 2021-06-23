A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Tokyo biletinde

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Orhun Ene, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Cedi Osman ve Doğuş Özdemiroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini iki farklı kadroyla geçirdiklerini aktaran başantrenör Ene, "Birinci periyotta özellikle kasım ayında oynayacağımız pencereler içinde bulunma şansı olan oyuncularımızla yaptığımız kamp süreci vardı. Onlarla yaklaşık 2 hafta çalıştık. Bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla Kanada'da oynayacağımız Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak arkadaşların yer aldığı 2. periyot çalışmaları başladı. Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final serisinin tamamlanmasıyla yavaş yavaş oradaki oyuncularımız ile NBA'de sezonları sona eren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de katılımıyla bu süreçte nihai kadromuzu oluşturduk." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle hazırlık döneminin zorlu geçtiğini aktaran Orhun Ene, şunları kaydetti:

"Halen pandeminin devam etmesi, çok fazla turnuva ve ikili temas maçları oynamamızı engelliyor. Burada önemli olan öncelikle en iyi kadroyu sahaya getirmek. FIBA ve Avrupa Ligi arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan organizasyon bozukluğu ne yazık ki milli takımları da turnuvaya daha az sürede hazırlanmaya itiyor. Diğer ülkelerin de yaptığı gibi bunu bir şekilde oyuncularla birlikte basketbolun teknik tarafında paylaşımlar yaparak, mental tarafı hazırlayarak geçeceğiz. Burada bizim için en önemli noktalardan biri turnuvada mental olarak sağlam durumda olmamız. Geçmişten bu yana hedef maçları kaybettiğimizde kırılgan oluyoruz ve bu turnuvanın diğer maçlarına da olumsuz anlamda etki ediyor. Biz takım olarak potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli sahaya yansıtmak, iyi ve kötü günde de mental anlamda güçlü kalmak en önemli hedeflerimizden biri. Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızın yanı sıra yeni bir yapılanma var. Bu yapılanma, her turnuvada başarılı olmak için oynayacak. Buna paralel olarak da bir arada geçireceğimiz zaman bizi daha iyi bir takım yapacak. Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var ama bizim bu turnuvayla başlayıp ilk defa büyük, derin kadroyu görme şansımız olacak. Bir basketbol alışkanlığı ve ekolü yaratmamız lazım. Bu da süreç gerektirecek. İnşallah bu turnuvayla başlayan ve önümüzdeki sene de devam eden süreç bizi Avrupa Şampiyonası öncesinde en iyi noktaya getirir. Onun için bu turnuvadan başlayarak hem maçlarda hem de bir araya geldiğimiz zamanlarda en iyisini yapma adına elimizden geleni yapacağız."