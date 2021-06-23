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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:23 Son Güncelleme: 23.6.2021 16:41

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Balotelli açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Balotelli açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli için flaş açıklamada bulundu. Günlerdir Adana Demirspor'un gündeminde olan Balotelli'nin taklıma gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili flaş açıklamada bulundu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Mario Balotelli ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 1 aydır adı mavi-lacivertli kulüple anılan Mario Balotelli transferi gerçekleşemedi.


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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Balotelli açıklaması!
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