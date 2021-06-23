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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:20

1 yıl daha 'da

İHA
Nando De Colo 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

, 'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

kadrosuna 2019-20 sezonunda katılan Fransız guard ile sarı-lacivertli ekip arasındaki anlaşma 2021-2022 sezonunun sonuna dek uzatıldı. , 34 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'de üç kez en iyi beşe, üç kez de en iyi ikinci beşe seçilmiş, iki kez şampiyonluğa ulaşmış, bir kez normal sezon MVP'si ve bir kez de MVP'si olmuş, aynı zamanda Fransa Milli Takımı'yla da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sayısız başarılar kazanmış Nando De Colo, bir sezon boyunca Fenerbahçe Ailesi'nin parçası olmaya devam edecek.

Nando De Colo, geride bıraktığımız EuroLeague sezonunda 32 maçta forma giyerek 15.8 sayı, 3.9 asist, 3.2 ribaund, 1.4 top çalma, 18.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Sporcumuz, bu performansıyla EuroLeague'de sezonun en iyi ikinci beşinde kendisine yer buldu. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nando De Colo'ya Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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Nando De Colo 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
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