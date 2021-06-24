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Giriş Tarihi: 24.6.2021 12:58 Son Güncelleme: 24.6.2021 12:59

Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! "Basketbolu bana ver Obradovic'i getireyim"

Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! Basketbolu bana ver Obradovic'i getireyim

Son dakika... Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir basın toplantısı düzenleyerek Ali Koç yönetimi eleştirirken, gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı. Basketbolda yaşanan başarısız döneme de değinen Yıldırım, Ali Koç'a flaş bir çağrı yaptı. Efsane başkan, "Ali Koç yarın çıkıp de ki 'Basketbol takımını A.Ş.'ye çeviriyorum.' Bunu yaparsan ben o takımı almaya talibim ve takımın başına Obradovic'i getiriyorum. Bizde para çok" şeklinde konuştu.

Son dakika... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemdeki yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla basının karşısında geçen Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı.

Başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Yıldırım, basketboldaki başarısızlığa ilişkin de konuştu. Yıldırım, basketbol şubesine talip olduğunu söyledi.

Kendi döneminde Obradovic'le birlikte 4 sene Final-Four oynadıklarını ve 1 defa Euroleague'de şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe'yi basketbolda bir marka yaptık. 4 sene Final-Four oynadık, 1 defa şampiyon olduk. Obradovic gibi bir hocayı bulmak zor. Biz Obradovic ile dosttuk. Başkan-hoca değil iki dosttuk. Bizden sonra o hava kayboldu. Obradovic devam etti ama aynı hava yoktu ve sonunda hoca ayrıldı." dedi.

Kongrede basketbol şubesini A.Ş'ye çevirmesi yönünde çağrı yapan Yıldırım, "Ali Koç yarın çıkıp de ki 'Basketbol takımını A.Ş.'ye çeviriyorum.' Bunu yaparsan ben o takımı almaya talibim ve takımın başına yarın Obradovic'i getiriyorum. Bizde para çok" şeklinde konuştu.

Yıldırım bütçesini de açıklarken, "Basketbolu bana versinler yarın özel uçakla Obradovic'i getiririm. 30-35 milyon euro bütçe de hazır" dedi.

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Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! "Basketbolu bana ver Obradovic'i getireyim"
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