Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! "Basketbolu bana ver Obradovic'i getireyim"

Kendi döneminde Obradovic'le birlikte 4 sene Final-Four oynadıklarını ve 1 defa Euroleague'de şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe'yi basketbolda bir marka yaptık. 4 sene Final-Four oynadık, 1 defa şampiyon olduk. Obradovic gibi bir hocayı bulmak zor. Biz Obradovic ile dosttuk. Başkan-hoca değil iki dosttuk. Bizden sonra o hava kayboldu. Obradovic devam etti ama aynı hava yoktu ve sonunda hoca ayrıldı." dedi.