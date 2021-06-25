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Giriş Tarihi: 25.6.2021 15:49

Pako Cruz TOFAŞ'ta

DHA
Pako Cruz TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Meksikalı skorer oyun kurucu Pako Cruz’u kadrosuna kattı. Cruz, geçtiğimiz sezon HDI Sigorta Afyon Belediyespor’da forma giymişti.

2021-2022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da başarılı bir performans sergileyen Francisco "Pako" Cruz ile anlaşma sağladı.

Meksika Milli Takımı forması da giyen Pako, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 34.05' dakika ortalamasıyla maç başı en fazla süren alan oyuncu; 19.5 sayı-3.8 ribaund-5.4 asist-1.2 top çalma ortalamalarıyla süre aldığı dakikalar içerisinde maç başı en fazla skor üreten oyuncu olmuştu.

Pako Cruz ayrıca yüzde 43.8 üç sayı isabeti ortalamasıyla ligde en fazla üç sayılık basket kaydeden oyuncular listesinde de üçüncü sırada yer aldı.

1989 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

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Pako Cruz TOFAŞ'ta
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