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Giriş Tarihi: 29.6.2021 21:41

Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da

AA
Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan milli basketbolcu Metecan Birsen ile anlaştı. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, altyapıdan yetişen ve son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren 26 yaşındaki forvet ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2011-2014 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan, sonrasında Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.

Metecan, Kanada'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yer alan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.

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Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da
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