Son dakika: Anadolu Efes'ten ayrılan Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da! Anlaşma 2 yıllık

Anadolu Efes ile bu sezon THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Barcelona'nın yeni transferi Sertaç Şanlı, ilk açıklamasını yaptı. Şanlı, "Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur." dedi.