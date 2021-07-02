Sertaç Barça’lı oldu Micic Efes’te kaldı

POTADA geçen sezona damga vuran Anadolu Efes'te dün iç transferde hareketli saatler yaşandı. NBA takımlarının peşinde olduğu Vasilje Micic ile2+1 yıllık sözleşme yenileyen lacivert- beyazlılar böylece Larkin ile beraber süper guard ikilisini korumuş oldu. NBA'den 10 milyondolarlık kontrat isteyenMicic, Efes'tende 2 yılda toplam 5.5milyon Euro alacak. Sözleşmenin 3. yılı ise NBA opsiyonu açık... Özellikle THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'deki performansı ile dikkat çeken Anadolu Efes'in milli pivotu Sertaç Şanlı da Barcelonaile anlaştı. 29yaşındaki oyuncunun2 yıllık anlaşmakarşılığı 4 milyon Euroalacağı belirtildi.