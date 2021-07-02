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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Sertaç Barça’lı oldu Micic Efes’te kaldı

Sertaç Barça’lı oldu Micic Efes’te kaldı
POTADA geçen sezona damga vuran Anadolu Efes'te dün iç transferde hareketli saatler yaşandı. NBA takımlarının peşinde olduğu Vasilje Micic ile 2+1 yıllık sözleşme yenileyen lacivert- beyazlılar böylece Larkin ile beraber süper guard ikilisini korumuş oldu. NBA'den 10 milyon dolarlık kontrat isteyen Micic, Efes'ten de 2 yılda toplam 5.5 milyon Euro alacak. Sözleşmenin 3. yılı ise NBA opsiyonu açık... Özellikle THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'deki performansı ile dikkat çeken Anadolu Efes'in milli pivotu Sertaç Şanlı da Barcelona ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık anlaşma karşılığı 4 milyon Euro alacağı belirtildi.

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Sertaç Barça’lı oldu Micic Efes’te kaldı
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