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Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:47 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:15

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe yöneticisiyle görüştü! Ortalığı karıştıran transfer gelişmesi

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe yöneticisiyle görüştü! Ortalığı karıştıran transfer gelişmesi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer ile Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'nun görüştüğü anlar ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminden habersiz yapılan transfer görüşmesi sonrası ortalık karıştı, siyah-beyazlı yönetimden açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-Lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, bir restaurantta yemek yedi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine dair fotoğrafları paylaştı.

Dikme, paylaşımında Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer'in bir kebapçıda görüştüğünü ve bu görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberi olmadığını belirtti.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus'a Anadolu Efes'in de talip olduğu öne sürülmüştü.

UMUT ŞENOL: GEREKENİ YAPACAĞIZ
Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şenol paylaşımında, "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde.

Medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, ŞEHMUS İÇİN 1 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Ajansspor'da yer alan habere göre; Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 22 yaşındaki skorer oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtmişti.

Hatta Fenerbahçe Beko'nun, 1.90'lık oyuncu için Beşiktaş'a 600 bin dolar bonservis bedeli teklif ederken, Anadolu Efes ise 700 bin dolar önerdi.

ŞEHMUS'UN GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE
1 milyon dolardan aşağı inmeye niyetli olmayan Beşiktaş ise istediği koşullar oluşmazsa Şehmus Hazer'i elden çıkartmayı düşünümüyor.

Diğer yandan iki kulübün de Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde hangi takımın seçileceğinde oyuncunun tercihi belirleyici olacak. Şehmus ise, gitmesi halinde Fenerbahçe Beko'da oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ İLE 33 MAÇTA OYNADI
Beşiktaş'a geçen sezon Teksüt Bandırma'dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi'inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı.

Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı. 1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe yöneticisiyle görüştü! Ortalığı karıştıran transfer gelişmesi
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