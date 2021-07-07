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Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:55 Son Güncelleme: 7.7.2021 09:55

NBA'de finalin ilk maçını Phoenix Suns kazandı!

DHA
NBA'de finalin ilk maçını Phoenix Suns kazandı!

NBA'de Final serisi ilk maçında Phoenix Suns, Milwaukee Bucks’ı 118-105 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte tecrübeli oyun kurucu Chris Paul 32 sayı, 9 asist, 4 ribaundluk performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

NBA'de Final serisi dün oynanan ilk maç ile başladı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran Batı Konferansı Şampiyonu Phoenix Suns, Doğu Konferansı Şampiyonu Milwaukee Bucks'ı ağırladı. 1993'ten sonra ilk kez NBA Finali'ne yükselen Suns, ilk yarısını 57-49 önde kapattığı mücadeleyi 118-105 kazanarak seriyi 1-0'a getirdi.

Ev sahibi ekipte tecrübeli oyun kurucu Chris Paul 32 sayı, 9 asist, 4 ribaundluk performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Devin Booker 27 sayı, 6 asist, Deandre Ayton ise 22 sayı, 19 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 29, Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

4 maç kazanan takımın şampiyon olacağı NBA Finali'nde 2'nci karşılaşma Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 04.00'te yine Suns'ın sahasında oynanacak.

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NBA'de finalin ilk maçını Phoenix Suns kazandı!
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