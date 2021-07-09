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Giriş Tarihi: 9.7.2021 10:21 Son Güncelleme: 9.7.2021 10:21

Milwaukee Bucks'ı yenen Phoenix Suns seriyi 2-0 yaptı!

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Milwaukee Bucks'ı yenen Phoenix Suns seriyi 2-0 yaptı!

NBA final serisinde ikinci maç heyecanı yaşandı. Phoenix Suns, evinde konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 118-108 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Devin Booker 31 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Mikal Bridges 27 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 8 asistle Suns'ı galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi finalinde Milwaukee Bucks'ı 118-108 yenen Phoenix Suns, seriyi 2-0'a getirdi.

Evinde oynadığı ikinci karşılaşmada 20 üç sayı isabeti kaydeden Suns, galibiyete ulaşmayı başardı.

İlk çeyreği 29-26 önde tamamlayan taraf Bucks olsa da Suns devre arasına 56-45 üstün gitti. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Suns, üçüncü periyodunu 88-78 önde bitirdiği mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

Devin Booker 31 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Mikal Bridges 27 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 8 asistle Suns'ı galibiyete taşıdı. Bu arada Paul, bin 41 asiste ulaştığı play-off'larda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında Kobe Bryant'ı geride bıraktı ve 10. basamağa yükseldi. Listede Scottie Pippen (bin 48), Steve Nash (bin 61) ve Larry Bird (bin 62) Paul'ün önünde bulunuyor.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 42 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı, 7 asist, Pat Connaughton 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Final serisinin üçüncü maçı, 12 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Bucks'ın sahasında oynanacak.

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Milwaukee Bucks'ı yenen Phoenix Suns seriyi 2-0 yaptı!
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