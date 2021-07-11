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Giriş Tarihi: 11.7.2021 13:29

Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson bombası

DHA
Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson bombası

ING Basketbol Süper Ligi kulüplerinden Pınar Karşıyaka, Amerikalı forvet Bonzie Colson'u kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılıların, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

NBA patentli 1.98 boyundaki Colson, daha önce 2019-2020 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka Tekfen'de forması giymişti. Geçen sezon Fransa Ligi takımlarından Strasbourg formasıyla hem Fransa Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde en değerli oyuncu seçilen Bonzie Colson, bir dönem NBA'de Milwaukee Bucks için ter dökmüştü. Colson geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 18.4 sayı, 5.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile oynadı.

Pınar Karşıyaka dış transferde James Blackmon, Can Korkmaz ver Berkan Durmaz'ın ardından 4'üncü takviyesini yaptı.

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Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson bombası
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