Fenerbahçe Beko Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1.94 metre boyundaki oyun kurucu Ekrem Sancaklı ve 2.08 metre boyundaki pivot İsmail Karabilen ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, 20'şer yaşındaki oyuncularla ilgili, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." denildi.