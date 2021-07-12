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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:02

Fenerbahçe Beko Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile uzattı

AA
Fenerbahçe Beko Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile uzattı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, genç oyuncular Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1.94 metre boyundaki oyun kurucu Ekrem Sancaklı ve 2.08 metre boyundaki pivot İsmail Karabilen ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, 20'şer yaşındaki oyuncularla ilgili, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." denildi.

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Fenerbahçe Beko Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile uzattı
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