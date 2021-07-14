Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague'de fikstür çekildi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 14:01 Son Güncelleme: 14.7.2021 14:01

Euroleague'de fikstür çekildi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçları ne zaman?

AA
Euroleague'de fikstür çekildi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçları ne zaman?

Avrupa'nın en önemli basketbol turnuvası olan Euroleague'de fikstür çekildi. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta ise Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstürü belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk hafta maçları 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Normal sezonun 8 Nisan'da tamamlanacağı ligde, puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek.

THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta programı şöyle:

30 Eylül Perşembe:

Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

1 Ekim Cuma:

Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
Son dakika | Altın, elektronik para, kripto varlık... Bakanlık harekete geçti: Ağustos'ta başlıyor
Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Yok böyle vicdansızlık! Yaşlı annesini sokak ortasında darp etti
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Son dakika: Süper Lig'in kralı Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Erol Bulut...
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague'de fikstür çekildi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçları ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA