Euroleague'de fikstür çekildi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstürü belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk hafta maçları 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.