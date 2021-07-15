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Giriş Tarihi: 15.7.2021 22:10 Son Güncelleme: 15.7.2021 22:12

Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak

AA
Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ev sahipliği yapacağı hazırlık turnuvasında Monaco, UNISC Kazan ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'la karşı karşıya gelecek.

Istanball Cup adı verilen turnuvada Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra, Zeljko Obradovic'in görev yaptığı Sırbistan ekibi Partizan, bu sezon Fransa'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olacak Monaco ve Rusya'dan UNICS Kazan yer alacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva, 24 Nisan'da hayatını kaybeden kongre üyesi, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenecek.

Başlama saati ve bilet satışları daha sonra açıklanacak turnuvanın programı şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

Monaco-Partizan

Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan

12 Eylül Pazar:

Üçüncülük maçı

Final maçı

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Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak
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