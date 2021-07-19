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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Potada kriz çıktı

Potada kriz çıktı

Dallas Mavericks’ten teklif alan Sırp başantrenör İgor Kokoskov gitmek istiyor. Fenerbahçe ise yıllık maaşını tazminat olarak getirirse ayrılığa izin verecek

Obradovic'in ayrılmasından sonra suların bir türlü durulmadığı F.Bahçe basketbol şubesinde İgor Kokoskov krizi patladı. Geçen sezon performansıyla tartışılan Sırp başantrenör, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten aldığı yardımcı antrenörlük teklifini kabul edeceğini yönetime bildirdi. İki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Kokoskov'un bu hamlesi tepkiye neden oldu ve kabul görmedi. Ancak Sırp antrenör ısrarcı olunca yıllık ücreti karşılığında sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kokoskov, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro alıyor ve NBA'de takımlara teknik heyet konusunda bir buy out kısıtlaması olmadığı için Dallas'ın bu parayı vermesi bekleniyor.

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Potada kriz çıktı
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