Kiğılı, Kızılyıldız’a sponsor oldu

Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız'a sponsor oldu. Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem katıldı. Suerdem, "İnşallah 1991 yılında Avrupa'nın 1 numaralı kupasını alan Kızılyıldız yine eski günlerindeki gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olur. Kızılyıldız'a Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında başarılar diliyorum" dedi.