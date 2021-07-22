Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kiğılı, Kızılyıldız’a sponsor oldu
Giriş Tarihi: 22.7.2021

Kiğılı, Kızılyıldız’a sponsor oldu

Kiğılı, Kızılyıldız’a sponsor oldu
Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız'a sponsor oldu. Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem katıldı. Suerdem, "İnşallah 1991 yılında Avrupa'nın 1 numaralı kupasını alan Kızılyıldız yine eski günlerindeki gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olur. Kızılyıldız'a Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı
Son dakika: Galatasaray'a Hollanda'da ağır yenilgi! PSV avantajı kaptı...
Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
Son dakika: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifinin detayları ortaya çıktı! Ghezzal'dan flaş karar
Ünlü şarkıcı Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygulandıran veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!
PSG Mbappe’yi takımda tutmanın yollarını arıyor! Gözden çıkarılan 9 oyuncuda Fenerbahçe ve Galatasaray detayı…
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son Dakika Magazin Haberleri: Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürekleri dağladı! Eşi Merve Tektaş'a böyle seslendi!
İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiğılı, Kızılyıldız’a sponsor oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA