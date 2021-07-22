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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Milwaukee Bucks 50 yıl sonra şampiyon

Milwaukee Bucks 50 yıl sonra şampiyon

İlk ve tek şampiyonluğunu 1971’de Kareem Abdul-Jabbarlı kadrosu ile kazanan Milwaukee Bucks, 50 yıl sonra Antetokounmpo’nun önderliğinde zafere uçtu

NBA final serisinin 6'ncı maçında Phoenix Suns'ı 105-98 yenen Milwaukee Bucks durumu 4-2 yaptı ve kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bucks'ın ilk ve tek şampiyonluğu 1971'de Kareem Abdul- Jabbar, Oscar Robertson gibi isimlerin bulunduğu efsanevi Milwaukee takımıyla gelmişti. Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blokluk muhteşem bir oyun sergilerken, her zaman zorlandığı serbest atış çizgisinden de 19 denemede 17 isabet buldu. Son çeyreğine 77-77 girilen maçta Antetokounmpo'nun gayretleriyle üstünlüğü ele alan Bucks, Khris Middleton'ın da katkısıyla maçı kazanmayı başardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

RÜYASI GERÇEKLEŞTİ
NBA final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo, draft edildiği 17 Haziran 2014'te "Şampiyonluk düzeyinde bir takım inşa edene kadar takımdan ve Milwaukee şehrinden asla ayrılmayacağım" şeklinde bir tweet atmıştı. Ve Yunan yıldızın hayalleri de bu şampiyonlukla gerçekleşmiş oldu.

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Milwaukee Bucks 50 yıl sonra şampiyon
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