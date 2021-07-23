Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen Şengün NBA draftlarına hazır!
Giriş Tarihi: 23.7.2021 15:11 Son Güncelleme: 23.7.2021 15:11

Alperen Şengün NBA draftlarına hazır!

AA
Alperen Şengün NBA draftlarına hazır!

29 Temmuz'da yapılacak Amerikan Basketbol Ligi 2021 draftı için ABD'de hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Şengün, "Burada her şey istediğim gibi, harika gidiyor. Çok mutluyum. Amerika'ya da yavaş yavaş alışıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2021 draftı için hazırlıklarını ABD'de sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından video mesajı yayımlanan Alperen, 29 Temmuz gecesi düzenlenecek NBA seçmeleri öncesi görüşlerini aktardı.

Milli basketbolcu mesajında, "29 Temmuz'daki draft gecesi için çalışmalarımı Amerika'da sürdürüyorum. Burada her şey istediğim gibi, harika gidiyor. Çok mutluyum. Amerika'ya da yavaş yavaş alışıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Büyük Beşiktaş ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Nilgün Belgün'ün yıllardır sır gibi sakladığı genç sevgilisi olay isim çıktı! Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!
SON DAKİKA: Onur Alp Eker'in ölümündeki şok detaylara sabah.com.tr ulaştı: Cansız bedeni böyle bulundu!
Son dakika: Galatasaray'da PSV hezimetinin perde arkası belli oldu! Ghezzal, Larsen, Alioski için flaş transfer kararı
MASAK kripto varlık piyasasında terör ağını çözüyor! Pandemi döneminde 100 milyon liraya el konuldu
Son dakika Galatasaray haberi: Slavia Prag başkanından Stanciu için sert tepki! "Şoke olduk..."
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC hamlesini eleştirenlere tepki: Sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni kaleci dünya devinden geliyor! Donnarumma sonrası...
Dünya Türkiye'nin MİUS ve GÖKSUNGUR'unu konuşacak! Selçuk Bayraktar: Konsept değişiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen Şengün NBA draftlarına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA