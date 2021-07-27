Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze kısa bir süre önce koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.