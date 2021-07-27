Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze kısa bir süre önce koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.
2017 yılında Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran Kokoskov, 2018 ve 2019 yılında Phoenix Suns'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. 2020'de Fenerbahçe'nin başına geçen Sırp hocanın yeni adresi Dallas Mavericks olacak.
Kokoskov'un Fenerbahçe'si EuroLeague'de 34 maçta 20 galibiyet alırken, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonda 30 maçta 22, play-offlarda ise 9 maçta 5 galibiyet aldı.