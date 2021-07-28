ABD'den İran'a 54 sayı fark!

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada ABD rahat bir oyunla ilk galibiyetini elde etti. İlk maçta Fransa'ya kaybederek 17 yıl sonra olimpiyatlardaki ilk yenilgisini alan ABD, İran karşısında ilk çeyreği 28-12, devreyi ise 60-30 üstünü tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden ABD, final periyoduna 82-43 önde girerken, sahadan da 54 sayı farkla 120-66 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ABD'de 21 sayı atan Damien Lillard oldu. Bu yenilgiyle gruptaki ikinci maçını da kaybeden İran da ise Hamed Haddadi ile Muhammed Jamshidi, 14'er sayıyla mücadele etti.

Grupta ABD son maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Çekya'yla, İran ise Fransa'yla oynayacak.