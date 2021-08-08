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Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:14

Tokyo Olimpiyatları'nda kadın basketbolunda şampiyon ABD oldu!

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda kadın basketbolunda şampiyon ABD oldu!

Kadın basketbolunda ABD, finalde Japonya'yı 90-75 yenerek altın madalya aldı. ABD, üst üste 7. kez altın madalya kazandı. Gümüş madalya alan ev sahibi Japonya ise, tarihinde ilk kez kadın basketbolunda olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın basketbolunda ABD, altın madalya kazandı.

Saitama Super Arena'daki finalde ABD ile ev sahibi Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 50-39 önde tamamlayan ABD, karşılaşmayı da 90-75 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD 7. KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON!

ABD, kadın basketbolunda tarihindeki 9. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 7. kez finale kalan ABD bunların tamamında altın madalya alma başarısı gösterdi.

Gümüş madalya alan ev sahibi Japonya ise, tarihinde ilk kez kadın basketbolunda olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı.

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Tokyo Olimpiyatları'nda kadın basketbolunda şampiyon ABD oldu!
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