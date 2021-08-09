Sivasspor’da kombineler satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Sivasspor Kulübü, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışının başladığını duyurdu.



Kombine satışının Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinde yapılacağı açıklandı.



Kombinelerin fiyatı ise şöyle:



1. Kategori VIP Alt B, E, F Blok: 647,50 TL

2. Kategori Maraton Alt ve Üst C-D-E Blok: 429,50 TL

3. Kategori Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Blok: 329,50 TL

4. Kategori Osman Seçilmiş Tribünü Güney At ve Üst Tüm Bloklar: 227,50 TL

5. Kategori VIP Üst B Blok Bayan Tribünü: 227,50 TL

