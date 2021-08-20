ING Basketbol Süper Ligi fikstürü belli oldu! 2021-2022 ING Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?

ING Basketbol Süper Ligi için geri sayım sürüyor. Fikstür çekimi yapılırken ilk hafta maçları da belli oldu. Bu gelişme ile beraber, basketbolseverler ING Basketbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2021-2022 ING Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ING Basketbol Ligi, Eylül ayının sonunda başlıyor. Lig, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak olan maçlarla start verecek.

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftasında gerçekleşen eşleşmeler şöyle: