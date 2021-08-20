Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri ING Basketbol Süper Ligi fikstürü belli oldu! 2021-2022 ING Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 14:22

ING Basketbol Süper Ligi fikstürü belli oldu! 2021-2022 ING Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?

ING Basketbol Süper Ligi fikstürü belli oldu! 2021-2022 ING Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ile kulüp temsilcileri katıldı. Bu noktada, ING Basketbol Süper Ligi başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Peki, 2021-2022 ING Basktebol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte, ING Basketbol Süper Ligi'nin başlayacağı tarih

ING Basketbol Süper Ligi için geri sayım sürüyor. Fikstür çekimi yapılırken ilk hafta maçları da belli oldu. Bu gelişme ile beraber, basketbolseverler ING Basketbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2021-2022 ING Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ING Basketbol Ligi, Eylül ayının sonunda başlıyor. Lig, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak olan maçlarla start verecek.

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftasında gerçekleşen eşleşmeler şöyle:

  • Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor
  • Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalova
  • Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex
  • Petkimspor-Pınar Karşıyaka
  • Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko
  • Büyükşekmece Basketbol- Galatasaray Nef
  • Türk Telekom-TOFAŞ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya Arda Güler tepkisi! "Ölür müsün be vicdansız!"
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Yasaklar geri gelecek mi ve sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika: Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Fransızların Dembele kararı...
Meteoroloji'den son dakika olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları sonrası yıldız isme tepki! "Takımı 10 kişi oynattı"
Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
ING Basketbol Süper Ligi fikstürü belli oldu! 2021-2022 ING Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA