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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 31.8.2021 14:56

Milli takımımızın 2023 Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

İHA
Milli takımımızın 2023 Erkekler Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

2023 Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu. Basketbol takımımız Belarus, Yunanistan ve İngiltere ile aynı grupta mücadele edecek.  Milli Takımımız Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile birlikte B Grubu'nda yer alacak.

2023 Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu. Basketbol takımımız Belarus, Yunanistan ve İngiltere ile aynı grupta mücadele edecek. Milli Takımımız Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile birlikte B Grubu'nda yer alacak.

25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, Slovakya
B Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus
C Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveç
D Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Estonya
E Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, Portekiz
F Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan
G Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Makedonya
H Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlanda

İLK 3 SIRADAKİ TAKIMLAR BİR ÜST TURA ÇIKACAK
FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak. Müsabaka tarihleri şu şekilde:

1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 2021
2. Pencere Maçları: 21 Şubat-1 Mart 2022
3. Pencere Maçları: 27 Haziran-5 Temmuz 2022
4. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 2022
5. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022
6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023

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Milli takımımızın 2023 Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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