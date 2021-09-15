Ergin Ataman’dan A Milli Takım için Stefan Kuntz tepkisi!

"BİZİM ŞAMPİYONLUĞUMUZA BAHİS OYNAMASINLAR"

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 6-7 takımın şampiyonluk şansı olduğunu söyledi. Bahis şirketlerinin Anadolu Efes'i favori gördüğünün belirtilmesi üzerine Ataman, şunları kaydetti:

"Bahis şirketlerinin açtıkları oranlara sakın kapılmasınlar. Ben, sporda bahis yapılmasının taraftarı değilim. Aman kimse kalkıp da ciddi rakamları bizim şampiyonluğumuz üzerine yatırmasın. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik. En önemli anda form tuttuk. Tam kadro olarak play-off ve Dörtlü Final'i oynayarak şampiyon olduk. THY Avrupa Ligi'nde bence bu sezon güç dengesi aynı. Geçen sezon ilk 8'deki takımların bir adım önde olduğunu görüyoruz. Sezon boyunca 2-3 yıldır oynadığımız basketbolu sergilemeye çalışacağız. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Anadolu Efes'i şampiyonluğun en büyük adayları arasında görüyorum ama en az 6-7 takımın şampiyonluk şansının eşit olduğunu düşünüyorum."

Ergin Ataman, hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde rekabet içinde olacakları Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Çok değerli bir antrenör. Türk basketboluna ve Fenerbahçe'ye çok şey katacağına eminim. Böyle kaliteli yabancı antrenörlerle rekabet içinde olmak çok güzel. Bunu yıllarca Obradovic ile yaşadım. Geçen sezon Igor Kokoskov ile yaşadım. Geçmişte Türkiye'de David Blatt, Dusan Ivkovic, Velimir Perasovic gibi kariyerli yabancı antrenörler çalıştı. Djordjevic de onlardan bir tanesi. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"NBA'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK ÇOK ZOR"

Ataman, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) başantrenör olarak giden ilk Avrupalı olmak istediğini vurguladı. "NBA'de takım çalıştırmak çok zor. Bugüne kadar Avrupa'da başarılı olmuş hiçbir Avrupalı başantrenör, NBA'e başantrenör olarak gidemedi" diyen Ergin Ataman, şu açıklamayı yaptı:

"NBA'in Avrupalı antrenörlerle ilgili daha kapalı bir tavrı var. Oyuncularla alakalı böyle değil. Bu çok zor gözüküyor ama ben hep zor konularda meydan okumalar yaptım. Bunu da özellikle dinlendiriyorum. Bazıları 'Hoca bazen uçuyor. Sürekli NBA'i söylüyor.' diyor. Ben, 2 sezon önce THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olacağımızı söylediğimde de az kişi buna inanıyordu. Galatasaray'da iken 'Bizi Avrupa Ligi'ne almadılar, Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak gideceğiz.' dediğimde de inanmadılar. Montepaschi Siena'daki ilk deneyimimde 'Biz Avrupa şampiyonu olacağız.' dediğimde oradaki insanların bir gülümsemesi vardı. Bunları söyleye söyleye başardım. Şimdi de söyleye söyleye bir algı yaratmak istiyorum. Şu anda seçicilik yapacak konumda değilim. İleride bir teklif gelirse seçici olmaktan ziyade NBA'deki ilk Avrupalı başantrenör olup, daha zayıf seviyedeki takımlarla da başarılı olunabileceğini ispat etmek istiyorum."