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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:59

Hatayspor’da 12 imza

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatayspor’da 12 imza

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Hatayspor, 12 oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce baş santrenör Ekin Baş ile sözleşme yenileyen Bordo-Beyazlı ekip Büşra Akbaş, Ayşegül Günay, Aaryn Ellenberg, Dragana Zubac, Gökçe Doğan, Elif Emirtekin, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten, Maddalena Gaia Gorini, Simge Şeker, Lauren Cox, Kalani Brown. Bu oyuncularımızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Basketbol Şubesi Sorumlusu Ali Alkan yeni sezonda hedeflerinin sezonu ilk 8'de tamamlamak olduğunu belirterek, "2021-2022 sezonuna Hatayspor ailesine katılarak başladık. Geçen sezondan baş antrenörümüz Ekin Baş ile sözleşme yenileyip, takım kadrosunu tamamen değiştirdik. Takımımızı, kariyerinde çıkış arayan yetenekli ve ligimizdeki tecrübeli oyunculardan oluşturduk. Ekibimize dahil olan yeni oyuncularımız Büşra Akbaş, Ayşegül Günay, Aaryn Ellenberg, Dragana Zubac, Gökçe Doğan, Elif Emirtekin, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten, Maddalena Gaia Gorini, Simge Şeker, Lauren Cox, Kalani Brown. Bu oyuncularımızla 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sezonki hedefimiz ligimizi ilk 8 de tamamlayıp, kulübümüzü play-off'larda ve Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Tüm takımlara sağlıklı, sakatlıksız, tüm taraftarlara da pandemiden arınmış bir sezon dileriz." dedi.

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Hatayspor’da 12 imza
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