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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Kendini ispatlamalı!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktör tercihi ile ilgili, “Türk hoca gelmeli. Ancak kaliteli ve kendini ispat etmiş yabancı hoca da olabilir” yorumunda bulundu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı. Tecrübeli başantrenör, Şenol Güneş'ten boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz'un adının geçmesine tepki gösterip, "Kulüpler düzeyinde 1. lig seviyesinde, Avrupa kupalarında bir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya, tuhaf bir yönetimi var. İyi ki basketbol hocası olmuşum" dedi. Ataman, şöyle devam etti: "Futbol antrenörlerimizin de buna sesleri çıkmıyor. Açıkçası şaşırıyorum. Türk Milli Takımı da tarihin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk ve şanssızlık oldu ama bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, bütün oyunların ona ve başarılarına saygı duyacağı bir teknik direktör getirilmeli... Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak kaliteli, milli takımlar veya kulüpler düzeyinde kendini ispat etmiş yabancı hoca da olabilir. Bir Ümit Milli Takım hocasının gelip Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi bana göre Türk futbolunun aşağılanmasıdır. Kuntz, kendisini ispat edip gelmeliydi."

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